Guardia medica, la Regione difende la riorganizzazione. Opposizioni: “Risposte sconcertanti”

Genova. La riorganizzazione dei poli di continuità assistenziale nel territorio genovese “non è una riduzione del servizio, è la sua modernizzazione”. È la risposta fornita dalla Regione Liguria alle interrogazioni presentate da Gianni Pastorino (Lista Orlando), Armando Sanna e Katia Piccardo (Pd) sulla garanzia del servizio a Recco, Serra Riccò e Bargagli e sul mantenimento della guardia medica di Bargagli al servizio dell’alta Val Bisagno e della Val Trebbia.

Secondo i dati della sanità regionale, la rete dei 19 poli di continuità assistenziale dell’ex Asl 3 ha gestito attraverso la centrale operativa circa 45mila chiamate. Di queste, circa il 60% – vale a dire oltre 27mila contatti – è stato risolto telefonicamente, senza necessità di spostamento fisico del medico.

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