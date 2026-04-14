I play-out della B il 15 e il 22 maggio. Il prossimo campionato partirà il 21 agosto

Assemblea di Lega a Milano per la Serie B, che ha visto tra i partecipanti anche il presidente dello Spezia Charlie Stillitano e l’amministratore delegato del club, Andrea Gazzoli. Tra i temi della riunione anche le date della post season di Serie B, tra play-off e play-out. La corsa alla Serie A comincerà il 12 maggio con il turno preliminare che vedrà coinvolte le squadre tra la quinta e l’ottava posizione della classifica, con la finale pianificata per venerdì 29 maggio, dopo che l’andata si giocherà domenica 24.

Stabilite anche le date per la finale per il mantenimento della categoria, che si giocherà venerdì 15 maggio nella sfida di andata in casa della quartultima in classifica, con ritorno in casa della sedicesima classifica il venerdì successivo, il 22 maggio. Approvate inoltre le date di inizio e fine del prossimo campionato: la Serie B 2026-2027 comincerà venerdì 21 agosto e si concluderò nel week-end del 14-16 maggio. Con la speranza di vedere anche lo Spezia ai blocchi di partenza.

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