Liguria, Piemonte e Lombardia insieme per ospitare Olimpiadi e Paralimpiadi nel 2036 o 2040

Prende forma un’alleanza tra Regioni e grandi città del Nord-Ovest per valutare una possibile candidatura congiunta alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme ai Comuni di Torino, Milano e Genova, hanno infatti avviato un percorso condiviso per verificare la fattibilità di ospitare una futura edizione dei Giochi, con un primo orizzonte temporale fissato al 2036 o, in alternativa, al 2040.

Le istituzioni promotrici si sono riunite oggi per un primo incontro operativo, dando ufficialmente il via al confronto.

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