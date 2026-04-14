Meteo: giornata nuvolosa e con qualche goccia di pioggia sulla Liguria, miglioramento da mercoledì

Liguria. Il minimo depressionario risalito in un primo momento sul medio-Tirreno, si sposta velocemente verso Sud-Est. Giornata di oggi (14 aprile) ancora influenzata da condizioni di parziale instabilità. Miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione a partire dalla giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese in mattinata e sulle dorsali esposte al Grecale (Medio-Levante) nel corso del pomeriggio