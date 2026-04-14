Rapallo: “La nuova fontana non solo è brutta, ma anche imbarazzante”

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo
La fontana sulla parte alta della nuova copertura del San Francesco è qualcosa che va oltre il cattivo gusto: è uno schiaffo in faccia ai cittadini. Sembra uscita dal catalogo sbiadito di un centro commerciale dell’hinterland anni ’90, grigio, anonimo, senz’anima. Di quelli dove anche le piante sono finte e l’unico obiettivo è non farsi notare troppo. Con una differenza: lì una fontana così non la vorrebbero neanche gratis. Qui invece sì. Qui la mettiamo nel cuore della città, dentro una piazza costata complessivamente quasi 10 milioni di euro. Dieci milioni per ottenere uno spazio freddo, impersonale, privo di qualsiasi dignità estetica. Non è solo brutto. È imbarazzante.
Questa fontana è il simbolo perfetto di un’amministrazione che non solo non sa progettare, ma non è nemmeno in grado di riconoscere la differenza tra ciò che è decoroso e ciò che è indecente. Un’amministrazione che spende milioni senza avere la minima idea di cosa sia la qualità, la bellezza, l’identità di una città. E allora il punto non è più la fontana. Il punto è che quando si arriva a questo livello — quando si spendono risorse pubbliche in questo modo, senza visione, senza criterio, senza rispetto — si certifica un fallimento politico totale.