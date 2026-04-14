Regione, inaugurati interventi sulla viabilità rurale a Dego e Giusvalla: investimento complessivo da 950 mila euro

Dego/Giusvalla. Prosegue l’impegno della Regione Liguria nel miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aree rurali. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), sono stati portati a termine importanti interventi nei Comuni di Dego e Giusvalla, per un investimento complessivo di circa 950 mila euro.

Nel Comune di Dego sono stati realizzati interventi su diversi tratti della viabilità comunale per 12 chilometri. Le opere hanno riguardato in particolare le località Botta, Frassoneta, Eirola-Galaro, Santa Giulia, Carpezzo, Supervia e Piano. Oltre al rifacimento del tappeto d’usura e, dove necessario, dello strato binder, si è proceduto alla sistemazione delle canalette per lo sgrondo delle acque meteoriche e al ripristino di muretti e protezioni laterali.

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