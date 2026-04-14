Rotture suolo, giro di vite del Comune: regole più severe e una squadra dedicata ai controlli

Genova. Cambio di passo dell’amministrazione comunale sulle rotture di suolo che spesso lasciano sulle strade genovesi rattoppi di bassa qualità, pericolosi per veicoli e pedoni.

“Stiamo lavorando a una proposta di modifica del regolamento di rottura suolo che sarà oggetto, nei prossimi giorni, di apposita delibera di giunta e che sarà poi portato in commissione e consiglio per la ratifica – annuncia l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici, Massimo Ferrante, che aveva anticipato le novità in aula rossa parlando dei disagi in via del Tritone a Sturla –. L’obiettivo è garantire una migliore gestione dei controlli su operatori terzi, in particolare i grandi utenti, per ottenere una migliore e più sicura fruibilità delle infrastrutture stradali”.

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