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Rotture suolo, giro di vite del Comune: regole più severe e una squadra dedicata ai controlli

Rotture suolo, giro di vite del Comune: regole più severe e una squadra dedicata ai controlli

Generico aprile 2026

Genova. Cambio di passo dell’amministrazione comunale sulle rotture di suolo che spesso lasciano sulle strade genovesi rattoppi di bassa qualità, pericolosi per veicoli e pedoni.

“Stiamo lavorando a una proposta di modifica del regolamento di rottura suolo che sarà oggetto, nei prossimi giorni, di apposita delibera di giunta e che sarà poi portato in commissione e consiglio per la ratifica – annuncia l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici, Massimo Ferrante, che aveva anticipato le novità in aula rossa parlando dei disagi in via del Tritone a Sturla –. L’obiettivo è garantire una migliore gestione dei controlli su operatori terzi, in particolare i grandi utenti, per ottenere una migliore e più sicura fruibilità delle infrastrutture stradali”.

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