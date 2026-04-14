Serie D, Cairese: gli strascichi del brutto K.O. col Club Milano nel referto del Giudice sportivo

La Cairese di mister Roberto Floris ha viaggiato fortissimo facendo registrare nel girone di ritorno un ritmo quasi da playoff. Tuttavia, i tanti pareggi non hanno cancellato del tutto il brutto avvio di campionato della squadra gialloblù. Ecco quindi che il K.O. contro il Club Milano fa ripiombare il punto interrogativo sull’esito della stagione dei gialloblù, al momento a +1 sulla zona playout. Mancano tre giornate e per salvarsi la strade sono due: rimanere fuori dalla “zona arancione” o occupare il sestultimo posto ma con 8 punti di distacco dal terzultimo. Anche così non si giocherebbero i playout. Serve quindi riprendere subito a fare punti, ma domenica l’impegno è il più difficile che potesse capitare. Trasferta al Chittolina contro un Vado che potrebbe già festeggiare la promozione in Serie C in caso di vittoria e di sconfitta del Ligorna contro la Biellese. Partita in cui i valbormidesi dovranno fare a meno di due pilastri difensivi come Giorcelli, giocatore a tratti sontuoso in questo ritorno, e capitan Boveri. Mister Floris, invece, dovrà seguire questo finale di stagione da bordocampo viste le quattro giornate di squalifica.

Il comunicato del giudice sportivo

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