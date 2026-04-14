Sestri: apertura straordinaria di Galleria Rizzi per il centenario della costruzione

Nuova iniziativa in occasione del centenario dalla costruzione di Palazzo Rizzi a Sestri Levante. Per l’occasione, infatti, sabato 18 aprile è prevista un’apertura straordinaria di Galeria Rizzi. Dalle ore 10 alle ore 13 sarà possibile visitare gli spazi del museo ad una tariffa promozionale di 3 euro, un’occasione unica per godere dei dipinti, sculture, ceramiche e molto altro esposti nel palazzo che si affaccia sulla suggestiva Baia del Silenzio

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