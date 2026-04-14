Troppo rumore in piazza Vacciuoli a Savona, una residente denuncia: in arrivo l’ordinanza del Comune

Savona. Troppo rumore durante le serate, una residente sporge denuncia e il Comune corre ai ripari. Un copione già visto in passato nella nostra Riviera, che ora si ripete a Savona città: scatterà infatti nei prossimi giorni una ordinanza che imporrà una riduzione dell’orario di apertura dei due locali presenti in piazza Vacciuoli.

L’ordinanza che il Comune di Savona emetterà a breve è frutto di un accordo raggiunto, tramite i rispettivi legali, dalle quattro parti in causa: i due locali, il Comune e la residente della zona che li ha denunciati per schiamazzi notturni (precisamente per immissioni sonore moleste dovute al vociare delle persone presenti sulla piazzetta ed alla musica). Secondo la cittadina (in qualità di persona offesa) gli schiamazzi, da parte della clientela dei due locali, superano la normale tollerabilità, disturbando il riposo e creandole conseguenti problemi di stress. Ciò costituisce il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 c.p.). Ricordiamo che un rumore notturno è definito “intollerabile” quando supera di 3 decibel il rumore di fondo preesistente.

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