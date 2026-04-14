Una nuova stella del padel brilla ad Andora, è Nicole Gagliolo

Andora. C’è una piccola stella che brilla nello sport del padel del Ponente Ligure. E’ Nicole Gagliolo che il prossimo 7 luglio festeggerà il suo 11esimo compleanno. Ma prima di spegnere le candeline Nicole parteciperà ad un evento sportivo di altissimo livello.
E’ stata convocata alla Coppa delle Regioni 2026 – Under 12 che si svolgerà a Sibari, in Calabria, dal 28 giugno al 4 luglio. I capitani che accompagneranno i ragazzi durante l’evento saranno i fiduciari tecnici regionali Matteo Savoldi, Giovanni Fornaro, Annalisa Bona e Luca Bioccoli.