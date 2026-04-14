Via Carducci, c’è l’ok della giunta alla realizzazione di due edifici da sette piani per un totale di 32 appartamenti

La giunta comunale della Spezia dà il via libera al nuovo intervento edilizio in via Carducci. Con una delibera licenziata oggi è stato infatti approvato lo schema di atto unilaterale d’obbligo presentato dalla cooperativa “La Rosa dei Ventidue”, passaggio necessario per l’attuazione di un progetto che prevede la realizzazione di due edifici di sette piani fuori terra, collegati da un corpo centrale, per un totale di 32 unità immobiliari. Prevalente la destinazione residenziale, affiancata da una quota commerciale al piano terra.
Accanto alla costruzione degli immobili, il progetto include una serie di opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore per un valore complessivo superiore ai 463mila euro. Tra gli interventi previsti figurano la sistemazione della viabilità, dei marciapiedi, dell’illuminazione e delle aree verdi. Su richiesta dell’amministrazione comunale è stata inoltre inserita la realizzazione di un campo da bocce, pensato come spazio di aggregazione per il quartiere.