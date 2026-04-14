Voucher centri estivi, Ferro conferma la misura. Da Avs: “Doverose tre modifiche”

Si è parlato anche dei voucher per i centri estivi stamani in Consiglio regionale. A porre il tema un’interrogazione presentata dalla consigliera Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, che si è rivolta alla giunta per sapere se intenda, “per il ciclo 2026, adeguare la dotazione finanziaria della misura Voucher Centri Estivi al fabbisogno espresso dalle famiglie liguri, al fine di garantire l’accesso al contributo a tutti i nuclei aventi diritto” e “quali iniziative urgenti la giunta regionale intenda adottare per rivedere i criteri di accesso alla misura, con particolare riferimento all’obbligo di frequenza settimanale, al fine di evitare l’esclusione di nuclei familiari che non sono in grado di garantire la frequenza per l’intera settimana”. Tra i vari punti, nell’interrogazione Candia rilevava che nel 2025 ci sono state “788 domande ammissibili ma escluse per esaurimento delle risorse” – 5.650 quelle ammissibili finanziate -, osservando che “l’esclusione di 788 famiglie ammissibili evidenzia una evidente insufficienza della programmazione regionale rispetto ai bisogni reali del territorio”.

A Candia ha risposto la vicepresidente e assessore alla Scuola Simona Ferro, che ha parlato di “una misura fondamentale per aiutare le famiglie che, nel 2025, è stata finanziata con 2 milioni di euro di fondi FSE plus 2021-2027”, come riferisce il resoconto di seduta. Ferro ha aggiunto che per il 2026 la misura è confermata e che “il criterio prevede una frequenza minima di tre giorni a settimana, ma saranno fatti approfondimenti per garantire un accesso sempre più equo e mirato alle famiglie”.

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