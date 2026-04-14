Voucher centri estivi in Consiglio regionale, ok ai rimborsi per 788 famiglie

Liguria. Il consigliere regionale Selena Candia (Avs) ha chiesto alla Giunta di adeguare la dotazione finanziaria della misura “Voucher Centri Estivi” al fabbisogno espresso dalle famiglie liguri anche per il 2026, per garantire l’accesso al contributo a tutti i nuclei aventi diritto.
Candia ha inoltre chiesto di adottare iniziative urgenti per rivedere i criteri di accesso alla misura, con particolare riferimento all’obbligo di frequenza settimanale, onde evitare l’esclusione di nuclei familiari che non sono in grado di garantire la frequenza per l’intera settimana.