Voucher centri estivi, la Regione Liguria finanzierà le 788 richieste rimaste escluse

Genova. La Regione Liguria finanzierà le 788 richieste di voucher per i centri estivi che erano rimaste escluse per l’esaurimento dei fondi, benché giudicate ammissibili. Lo ha confermato oggi la vicepresidente Simona Ferro in risposta a un’interrogazione della consigliera Selena Candia (Avs)

“Auspichiamo che per il 2026 ci sia una revisione dei criteri per incrementare questa misura, per accelerare i tempi di rimborso, per evitare l’anticipo delle somme per i nuclei familiari coi redditi più bassi e per garantire il sostegno anche in caso di frequenza parziale”, ha commentato Candia.

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