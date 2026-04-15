A Cairo il camper sanitario di Asl2 lancia l’open day della case della comunità del 18 e 19 aprile

Cairo Montenotte. Domani, giovedì 16 aprile, anche il camper sanitario di Asl2 sarà tra i mezzi della sanità ligure che sosteranno nelle piazze del territorio per promuovere e divulgare l’Open Day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Il mezzo mobile di ASL 2 sosterà domani, giovedì 16 aprile, dalle ore 10 alle 14, a Cairo Montenotte, in Piazza XX Settembre -angolo Vicolo Goito- in occasione del mercato cittadino. In questa occasione, il personale di ASL2 sarà a disposizione del pubblico per pubblicizzare l’Open Day del 18 e 19 aprile e per fornire informazioni e dettagli sulle attività della Casa della Comunità di Cairo Montenotte.

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