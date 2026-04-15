Albenga, fatta brillare la bomba di via Piave: in campo anche i volontari del corpo militare della Croce Rossa

Albenga. Medici, farmacisti, infermieri, psicologi. Non sono in corsia, ma su un terreno boschivo di Albenga, accanto a un ordigno della Seconda guerra mondiale. Anche nel 2026, infatti, la guerra riemerge dal sottosuolo. E quando accade, non bastano solo artificieri e forze dell’ordine: serve una macchina complessa, fatta anche di sanità militare.

È quello che è successo questa mattina, mercoledì 15 aprile, in via Piave, sopra il villaggio turistico Gallinara, dove a fine marzo è stata rinvenuta una bomba di mortaio, rimasta lì per decenni. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e questa mattina, 15 aprile, è scattata l’operazione di bonifica.

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