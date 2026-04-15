Il centro commerciale Fiumara lancia un concorso a premi, in palio gift card fino a 2mila euro

Genova. Il centro commerciale Fiumara lancia un nuovo concorso rivolto alla clientela tramite l’app dedicata che ad oggi conta circa 20mila iscritti.
“Con l’app vinci ogni giorno!” è il nome dell’iniziativa. Dal 13 aprile fino alla fine dell’anno i clienti registrati sull’app potranno accumulare punti gioco, o attraverso il caricamento degli scontrini degli acquisti effettuati presso il centro commerciale e/o centro divertimenti o tramite il check-in. In tal modo potranno avere la possibilità di vincere ogni giorno gift card del valore di 25 euro e partecipare inoltre alle estrazioni mensili, con la possibilità di vincere gift card fino al valore massimo di 2mila euro, da spendere nei negozi di Fiumara.