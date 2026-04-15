Il parco eolico “Vento di Zeri” apre le porte ai visitatori

Sabato 17 e domenica 18 aprile torna in tutta Italia il Green Energy Day, giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e ad associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori. In occasione dell’evento sarà possibile visitare gratuitamente impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. A questo link tutte le iniziative (in continuo aggiornamento) e le informazioni su come partecipare.

Tra le opportunità di visita, come riferito nei giorni scorsi, quella in programma la mattinata di venerdì 17 aprile (iscrizioni entro oggi, mercoledì 15) al parco eolico “Vento di Zeri”, situato sulla Cresta del Monte Colombo. Inaugurato nel dicembre 2013, con le sue cinque pale eoliche, ognuna da 2 MW, raggiunge una potenza complessiva di 10 MW ed è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 7.000 famiglie, “evitando l’uso in 20 anni di circa 700.000 barili di petrolio e risparmiando in atmosfera oltre 10.000 tonnellate di CO2”, segnala in una nota Legambiente Toscana. Qua sotto la locandina della visita con maggiori informazioni:

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