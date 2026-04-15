La Nolese perde la finale di Coppa. Saccone: “Peggior partita, ma campionato obiettivo primario”

La Nolese perde 2-1 la finale della Coppa Liguria di Seconda Categoria contro l’Andrea D’Oria giocata al Baciccia-Ferrando di Genova Pra’. I ponentini sono andati in vantaggio coronando un buon primo tempo. Goal di Godena al 40′. Tra il recupero della prima frazione e l’inizio del secondo tempo hanno subito le due reti poi risultate decisive. Grande rammarico anche per non essere riusciti a trovare il 2 a 2 giocando mezzora in superiorità numerica.

Mister Pietro Saccone non nasconde il dispiacere ma sottolinea come l’obiettivo primario sia il campionato dove la Nolese è prima in classifica. Anche perché è bene ricordare che la Coppa Liguria non permette l’accesso alla categoria superiore. “Abbiamo creato abbastanza palle goal nel primo tempo e siamo andati in vantaggio. Abbiamo preso l’1-1 su una punizione che potevamo non concedere. Abbiamo perso una palla sanguinosa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, ma abbiamo preso goal a seguito di un nostro svarione su una punizione battuta da lontano. Non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica. Eravamo poco lucidi, non abbiamo fatto una buona partita. Ci poteva stare un rigore però“.

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