Poste chiuse a Celle: Comune e Croce Rosa garantiranno il trasporto verso l’ufficio di Varazze

Celle Ligure. Lavori di ristrutturazione e poi servizi in più per le Poste di via Delfino. “L’Ufficio Postale resterà chiuso al pubblico dal 20 aprile al 25 maggio 2026, con riapertura prevista il 26 maggio 2026, per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione propedeutici a offrire servizi migliori e più numerosi ai cittadini, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”. Lo annuncia il sindaco, Marco Beltrame.
“Durante il periodo di chiusura, sarà possibile rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi, in particolare a quello di Varazze, che garantirà anche i servizi principali normalmente erogati dall’ufficio di Celle”. Ma c’è un’opportunità importate.