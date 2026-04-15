San Terenzo, la rassegna letteraria della Coop 1° maggio prosegue con “Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza”

Sabato 18 aprile alle 17,00 presso la sala parrocchiale “Itala Mela” di San Terenzo si terrà il quarto appuntamento della rassegna letteraria 2026 organizzata da Coop 1° Maggio. Nell’occasione Riccardo Bonvicini, giornalista e scrittore santerenzino, presenterà il libro di Giorgio Pagano Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza.

Carando, piemontese nato a Pettinengo ma cresciuto a Bra, si formò come filosofo a Torino, dove fu allievo dei maestri di filosofia morale Erminio Juvalta e Piero Martinetti. Insegnò a Modena, Cuneo, Savona e, dall’ottobre 1942, al Liceo classico Costa della Spezia. “Ovunque formò ‘comunità’ di studenti che diventarono partigiani e furono al suo fianco negli anni della Resistenza – si legge in una nota di presentazione dell’incontro -. Alla Spezia Carando rappresentò il Pci nel Cln provinciale, di cui fu il trascinatore dal settembre 1943 al luglio 1944, quando il comitato fu scoperto dai fascisti. Il professore, nonostante fosse ormai quasi cieco, decise di salire in montagna per fare il partigiano nel suo Piemonte. Fu ucciso dai fascisti, in seguito a una delazione, il 5 febbraio 1945 a Villafranca Piemonte, insieme al fratello Ettore, ufficiale, e a Leo Lanfranco, operaio della Fiat Mirafiori”.

“La presentazione del libro di Giorgio Pagano dedicato ad una figura eroica come quella di Ennio Carando, ad una settimana esatta dal 25 aprile, ottantunesimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo – commenta Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio -, è stata una scelta precisa, per partecipare alle iniziative che come ogni anno si terranno a Lerici a cura del Comune e di Anpi, iniziative delle quali, in tempi terribili come quelli che stiamo vivendo, c’è quanto mai bisogno per ricordare a tutti gli orrori che le guerre provocano, e quanto sia necessario impegnarsi tutti, ad ogni livello, per la pace”.

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