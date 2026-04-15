Sea Design Award 2026: vince “Ypsilon”, la crociera che cambia prospettiva

Da Nicolò Porielli, studente del corso di Laurea Magistrale Design Nautico presso l’Università di Genova con sede a La Spezia, già laureato nel corso Triennale di Design del Prodotto Industriale presso il Politecnico di Milano

Ad aprire la settimana del Tigullio Design District è il progetto Ypsilon, vincitore del primo premio del concorso “Sea Design Award 2026”. Il concorso, powered by Verga 1958 e organizzato dall’Associazione Culturale Liguria Design, è il primo evento internazionale dedicato al settore nautico rivolto a studenti, giovani neolaureati e professionisti under 30 di tutto il mondo.

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