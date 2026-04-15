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Sport over 65, presentato il nuovo bando della Regione: nel 2025 raggiunti 800 cittadini liguri

Sport over 65, presentato il nuovo bando della Regione: nel 2025 raggiunti 800 cittadini liguri

Generico aprile 2026

Genova. La Regione Liguria rinnova il proprio impegno nella promozione dell’attività sportiva tra la popolazione over 65. Questa mattina sono stati presentati i risultati del bando 2025 destinato agli enti di promozione sportiva, insieme ai criteri e alle modalità del nuovo avviso di prossima apertura.

“Grazie a questa nuova misura, nel 2025 oltre 800 cittadini liguri over 65 hanno praticato attività fisica gratuitamente – spiega la vicepresidente regionale e assessora allo Sport Simona Ferro –. Le attività principali hanno incluso ginnastica dolce, trekking e gruppi di cammino, ma anche arti marziali, ballo da sala e attività ispirate al teatro-danza. Parallelamente, gli enti di promozione sportiva hanno organizzato webinar e percorsi formativi con esperti nutrizionisti, professionisti sanitari e psicologi, finalizzati alla promozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare, e alla sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione”.

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