Sport over 65, presentato il nuovo bando regionale. Ferro: “Nel 2025 un successo, oltre 800 partecipanti”

Liguria. Regione Liguria rinnova il proprio impegno nella promozione dell’attività sportiva tra la popolazione over 65. Questa mattina sono stati presentati i risultati del bando 2025 destinato agli Enti di Promozione Sportiva, insieme ai criteri e alle modalità del nuovo avviso di prossima apertura.

“Grazie a questa nuova misura, nel 2025 oltre 800 cittadini liguri over 65 hanno praticato attività fisica gratuitamente – spiega il vicepresidente regionale e assessore allo Sport Simona Ferro –. Le attività principali hanno incluso ginnastica dolce, trekking e gruppi di cammino, ma anche arti marziali, ballo da sala e attività ispirate al teatro-danza. Parallelamente, gli Enti di Promozione Sportiva hanno organizzato webinar e percorsi formativi con esperti nutrizionisti, professionisti sanitari e psicologi, finalizzati alla promozione di stili di vita sani, anche sotto il profilo alimentare, e alla sensibilizzazione sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione”.

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