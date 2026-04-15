Torna il Cargo Market: due giorni di shopping, musica ed eventi all’Acquasola

Genova. Torna anche quest’anno il Cargo Market: appuntamento il 18 e 19 aprile alla spianata dell’Acquasola per due giorni di shopping, dj set, street food, workshop e laboratori.
La manifestazione, nata nel 2018, da anni riscuote un grande successo grazie al connubio tra stand di artigiani, artisti, designer, stilisti e creativi provenienti da tutta Italia, punti in cui assaggiare le eccellenze del territorio e momenti condivisi tra musica, visite guidate ed eventi collaterali. Il tutto a ingresso gratuito.