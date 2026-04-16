Asilo Girasole chiuso: a inizio maggio bimbi trasferiti in una nuova scuola

Genova. I bambini dell’asilo Girasole di via Orfani, a Marassi, struttura in cui lo scorso 26 marzo si è verificato un distacco di intonaco dal soffitto, saranno trasferiti nella nuova scuola La Rondine di piazza Solari nel giro di due settimane.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica e Coordinamento Pnrr, Massimo Ferrante, che, insieme all’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, sta seguendo la vicenda dell’asilo. L’intonaco era crollato nella stanza in cui i piccoli riposavano.

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