“L’episodio che è avvenuto a Sarzana è raccapricciante, l’Italia non è una terra di nessuno e non lo sarà mai: non possiamo sopportare che atti simili trovino alcuno spazio in una società civile come la nostra. Per questa ragione, con la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, faremo di tutto perché il responsabile, già identificato, possa essere punito secondo la legge Brambilla, la norma, in vigore dal primo luglio scorso, che tutela gli animali come esseri senzienti e punisce severamente chi fa loro del male”. Lo dichiara in una nota l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, commentando quanto avvenuto ieri al Parco di Crociata, dove un uomo è stato immortalato da alcuni residenti mentre, a quanto ricostruito, stava per porre un gatto senza vita su una brace di fortuna. “Ci accerteremo che il criminale che ha compiuto questo barbaro gesto venga punito in base alla legge Brambilla – ribadisce la parlamentare -, che per l’uccisione con crudeltà prevede fino a quattro anni di carcere e 60mila euro di multa, sempre abbinati, e che – ove ne ricorrano i presupposti – vengano immediatamente avviate le procedure di espulsione”.

L’articolo Brambilla: “Episodio Sarzana raccapricciante, non possiamo sopportare che atti simili trovino spazio in una società civile come la nostra” proviene da Città della Spezia.

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