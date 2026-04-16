Candidati a confronto allo Shelley, Legambiente: “Momento di altissima partecipazione collettiva”

Ieri la sala dell’Hotel Shelley e delle palme di Lerici ha ospitato un partecipato incontro con i candidati sindaco Marco Russo e Aurora Minichini organizzato dal locale circolo di Legambiente. “Non è stato un semplice dibattito elettorale, ma un momento di altissima partecipazione collettiva, che ha visto centinaia di persone affollare ogni spazio disponibile – dicono in una nota dal circolo lericino dell’associazione ambientalista -. Il dibattito è entrato nel vivo con le domande di Legambiente su temi decisivi per il futuro della città: fragilità idrogeologica, piano di recupero agrario, gestione del verde, mobilità sostenibile e turismo. Al termine i candidati non si sono sottratti al confronto diretto, dimostrando un disponibilità non comune verso le numerose domande di un pubblico attento e preparato. Bello vedere una cittadinanza così consapevole e candidati garbati e reciprocamente rispettosi. In un tempo così confuso e urlato, ieri a Lerici ha vinto la civiltà. Grazie a chi c’era e un ringraziamento particolare all’Hotel Shelley per la generosa l’ospitalità”.

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