Chiavari: intervento in via Parma, rimossi 12 tonnellate di sabbia dal canale

A Chiavari proseguono gli interventi di manutenzione per migliorare il deflusso delle acque. Nei giorni scorsi, in via Parma, in zona Bar Fox, sono stati rimossi 12.000 chilogrammi di sabbia dal canale delle acque meteoriche. L’operazione rientra in un più ampio piano di interventi sul territorio, finalizzato a prevenire criticità e garantire una gestione più efficiente delle infrastrutture cittadine. Le attività proseguono con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e il decoro urbano, attraverso una manutenzione costante delle reti di smaltimento delle acque.

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