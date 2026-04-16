Buongiorno,

vi scrivo per portare a conoscenza del grave degrado che si è venuto a creare sotto il portico del palazzo dove abito in via Borachia.

Ormai tre mesi fa è stato lasciato del materiale per ritiro Acam, e come spesso succede, dei furbetti maleducati (per essere gentili) hanno cominciato a lasciare altri oggetti ingombranti.

Giustamente Acam ha ritirato solo quello che era stato segnalato e così giorno dopo giorno al materiale rimasto si è aggiunto dell’altro. Poiché si tratta anche di materiale combustibile, materassi e divano, la mia paura è che essendo materiale infiammabile, in caso di incendio possa recare danno al palazzo.

Dopo varie segnalazioni di altri condomini anche all’Arte (ente proprietario dello stabile) ieri dalla parte opposta della “discarica” è stata lasciata una lavatrice con ritiro Acam all’8 di maggio.

Immagino che chi ha cambiato l’elettrodomestico magari in maniera autonoma, non abbia lo spazio per tenere in casa il vecchio non funzionante ma a questo punto Acam dovrebbe dare tempi più brevi per lo smaltimento. Spero solo non nasca una nuova discarica abusiva, e che chi di dovere possa smaltire il tutto. Cordiali saluti.

Lettera firmata

L’articolo Da via Borachia: “Discarica sotto un portico da mesi. E sono anche rifiuti facilmente infiammabili…” proviene da Città della Spezia.

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