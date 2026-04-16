Educazione stradale e alimentare: la Croce rossa organizza “Cri in Pista”

La Croce rossa italiana della Spezia ha programmato per domenica 19 aprile una giornata dedicata ai più piccoli intitolata Cri in Pista. L’iniziativa si svolgerà in via Mazzini, nell’area adiacente ai Grilli, dalle 15 alle 18, con l’obiettivo di coniugare apprendimento e attività all’aperto.
Il programma della manifestazione si articola in tre fasi principali pensate per coinvolgere i bambini in modo diretto. La prima parte dell’evento sarà dedicata alla conoscenza della segnaletica stradale, fornendo le nozioni base per muoversi in sicurezza. Successivamente, i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso guidando i cicli a pedali lungo un percorso appositamente allestito per simulare le situazioni del traffico urbano.