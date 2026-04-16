Lavagna: open day al Nido Comunale “Leo Lionni”

Il nido d’infanzia comunale “Leo Lionni” di Lavagna apre le proprie porte alle famiglie per una mattinata dedicata alla scoperta della struttura e del suo progetto educativo. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso la sede situata in Corso Genova, 68 a Lavagna. Durante l’evento, il personale del nido sarà a disposizione dei genitori per mostrare gli spazi, illustrare le attività quotidiane e rispondere a ogni curiosità. Si tratta di un’ottima occasione per conoscere da vicino l’ambiente in cui crescono i più piccoli e incontrare il personale.

» leggi tutto su www.levantenews.it