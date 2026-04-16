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Lavagna: open day al Nido Comunale “Leo Lionni”

Lavagna: open day al Nido Comunale “Leo Lionni”

Generico aprile 2026

Il nido d’infanzia comunale “Leo Lionni” di Lavagna apre le proprie porte alle famiglie per una mattinata dedicata alla scoperta della struttura e del suo progetto educativo. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso la sede situata in Corso Genova, 68 a Lavagna. Durante l’evento, il personale del nido sarà a disposizione dei genitori per mostrare gli spazi, illustrare le attività quotidiane e rispondere a ogni curiosità. Si tratta di un’ottima occasione per conoscere da vicino l’ambiente in cui crescono i più piccoli e incontrare il personale.

Generico aprile 2026

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