Multe stradali, alla Spezia incassi per 6,5 milioni: primo capoluogo ligure per impatto pro capite. Carrodano guida la classifica nazionale tra i piccoli Comuni

Nel 2025 i Comuni capoluogo della Liguria hanno incassato complessivamente oltre 44,1 milioni di euro da multe e sanzioni stradali. Un dato in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente che conferma anche il peso significativo della Spezia nel quadro regionale.

Il capoluogo spezzino si colloca infatti al secondo posto in Liguria per proventi complessivi, con 6,5 milioni di euro incassati dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Un valore nettamente inferiore a quello di Genova, prima con 36,2 milioni e sesta a livello nazionale, ma di assoluto rilievo se rapportato alla popolazione residente.

Proprio il rapporto tra incassi e abitanti, elaborato da Facile.it su dati Siope, ribalta la prospettiva. Alla Spezia la “multa pro capite” raggiunge i 70 euro per residente, il valore più alto tra i capoluoghi liguri e superiore a quello di Genova, ferma a 64 euro. Chiude la graduatoria regionale Savona con 25 euro, che nel totale annuo si ferma poco al di sotto di 1,5 milioni di euro.

Un indicatore che, pur tenendo conto del fatto che le sanzioni non colpiscono solo i residenti ma anche pendolari e visitatori, evidenzia un’incidenza particolarmente significativa delle entrate da violazioni del Codice della Strada sul territorio spezzino.

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