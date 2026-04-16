Rapallo: bando per gestione provvisoria posteggi in attesa società in house

Il Comune di Rapallo, con una determina dirigenziale, cerca attraverso un bando una o più ditte che gestiscano i posteggi a pagamento del Comune “per il periodo dal 16/07/2026 al 15/03/2027, per l’importo a base di gara di € 111.708,00 oltre IVA 22%, con previsione di eventuale proroga di 3 mesi fino al 15/06/2027. Ciò in attesa che si costituisca la prevista società in house tra i cui compiti è prevista la gestione dei seguenti posteggi a pagamento:..
– Piazza IV Novembre (n. 140 stalli di cui n. 2 in Via A. Diaz), n. 3 parcometri, n. 2 barriere e cassa
automatica;
– Via Dante Alighieri (n. 29 stalli), n. 2 parcometri;
– Largo Aldo Moro (n. 20 stalli), n. 1 parcometro;
– Via Antonio Gramsci (n. 23 stalli), n. 1 parcometro;
– Lungomare Vittorio Veneto (n. 49 stalli), n. 4 parcometri;
– Piazza delle Nazioni (n. 27 stalli), n. 2 parcometri;
– Via della Vittoria / Piazza Dante Sciutti (n. 21 stalli), n. 1 parcometro;
– Area detta “del Poggiolino” (n. 13 stalli), n. 1 parcometro;
per un totale di nr. 322 stalli (come indicati nelle planimetrie che si allegano sub A) e nr. 15 parcometri;