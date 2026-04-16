Recco: sì alla variazione di bilancio che consente più risorse per il sociale

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Consiglio comunale ha approvato oggi la variazione di bilancio che introduce una serie di interventi destinati a rafforzare i servizi sociali, sostenere la manutenzione del territorio e proseguire l’attività di progettazione delle opere pubbliche.

Una parte significativa della variazione riguarda il settore sociale. Vengono infatti destinati ulteriori 70mila euro, sulla parte corrente della spesa, per potenziare i servizi rivolti a minori, disabili e anziani. Una quota specifica è destinata alle dimissioni protette degli anziani. Il sindaco Carlo Gandolfo sottolinea che “si tratta di un’iniezione di risorse che rafforza il sostegno alle fasce più deboli”, confermando la centralità del sociale nelle politiche comunali.

La variazione recepisce inoltre 27mila euro di contributi regionali destinati alla gestione, manutenzione e pulizia delle spiagge, un capitolo fondamentale in vista della stagione estiva. Sul fronte della spesa corrente vengono poi stanziati 1.500 euro per la formazione del personale e circa 6.000 euro per incarichi di progettazione relativi ai lavori pubblici, in particolare per competenze tecniche non presenti all’interno dell’Ente, come quella del geologo. “Queste risorse consentiranno di proseguire l’attività di progettazione delle strade frazionali – chiarisce il sindaco Gandolfo – un settore su cui l’amministrazione sta lavorando con continuità. Quattro interventi sono attualmente in coorso, mentre altri progetti sono pronti o in corso di definizione, con l’obiettivo di farsi trovare pronti a intercettare nuovi finanziamenti regionali e non creare vuoti tra progettazione e realizzazione”.

La variazione comprende anche 6 mila euro destinati agli adeguamenti degli stipendi del personale, legati al rinnovo del contratto collettivo, con effetti sugli accantonamenti pensionistici.

Vengono, inoltre, utilizzati 30 mila euro dell’avanzo vincolato Pnrr dedicato alla transizione digitale, per migliorare i sistemi informatici e l’organizzazione interna degli uffici comunali. Sempre in conto investimenti, vengono inseriti 167 mila euro provenienti dalla Regione Liguria, parte del finanziamento complessivo di 3 milioni e 290 mila euro destinato alla realizzazione della nuova piscina “Antonio Ferro” a Punta Sant’Anna. Le risorse saranno impiegate per i lavori di demolizione della gradinata, che prenderanno avvio nelle prossime settimane.

“Stiamo lavorando con continuità, partendo da un bilancio sano ed equilibrato – sottolinea il sindaco Gandolfo –. Durante l’anno immettiamo risorse ogni volta che si verificano maggiori entrate. Sulla parte corrente, la quota più rilevante continua a essere destinata ai servizi sociali, che restano al centro della nostra attenzione e assorbono gran parte della spesa libera, non vincolata a stipendi, bollette o contratti”.

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