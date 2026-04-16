Rotonda di Carignano, come diventerà con la nuova variante: fine lavori entro l’estate

Genova. Mentre i cantieri continuano a lavorare, a Palazzo Tursi si svela quello che sarà l’aspetto definitivo dell’intervento urbanistico conosciuto come “Rotonda di Carignano”. Approvate le ultime varianti, volute dalla nuova amministrazione per provare ad ammorbidire l’impatto di uno dei progetti più discussi e divisivi di questi anni, durante la seduta di una commissione ad hoc sul tema, sono stati portati gli ultimi render aggiornati, che di fatto svelano quello che sarà l’aspetto a fine lavori.

Confermate tutte le varianti anticipate da Genova24 ad inizio aprile. Le novità più rilevanti riguardano il Lotto 1 (ponente), quello dove la costruzione è in fase meno avanzata e dove si osserva un parziale ritorno a materiali più coerenti con la zona. In particolare, il rivestimento delle facciate su corso Aurelio Saffi, inizialmente previsto in materiale metallico, sarà realizzato con finiture a intonaco, per garantire una maggiore armonia visiva con il tessuto storico circostante.

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