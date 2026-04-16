Sestri: incontro sull’intelligenza artificiale, “il 2026 è l’anno della maturità?”

A Sestri Levante un incontro dedicato all’intelligenza artificiale. Venerdì 17 aprile alle ore 15:30, nella sala Bo di Palazzo Fascie, è in programma la conferenza “Intelligenza artificiale: il 2026 è l’anno della maturità?”, a cura dell’Associazione Culturale Italo-Francese. Durante l’appuntamento Marie Thérèse Muratore approfondirà le più recenti novità legate all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, soffermandosi sui cambiamenti rapidi che stanno caratterizzando questo ambito sempre più centrale nella vita quotidiana. L’evento è a partecipazione gratuita.

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