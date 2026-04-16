“Sfuso Diffuso”, a Calice Ligure nuova associazione sociale e ambientale

Calice Ligure. “Domani sono in programma due eventi che siamo orgogliosi di ospitare nel nostro paese”. E’ l’annuncio del sindaco Alessandro Comi per l’iniziativa nel comune dell’entroterra finalese.
Si comincia alle 18.00 presso la sala consiliare del Comune con l’incontro coi ragazzi di Sfuso Diffuso – Calice Ligure per i primi passi verso la costituzione di un’associazione locale per la sostenibilità sociale ed ambientale, alle 19.00 sarà invece la volta dell’inaugurazione ufficiale di “Officina Corrusco”, lo spazio dedicato alla lettura.