Spiaggisti, bagnini, camerieri e altre figure: la Porto Venere Sviluppo pubblica un avviso pubblico per incarichi di lavoro stagionale

Emanato un avviso pubblico per la creazione di un elenco di interessati a ricoprire incarichi di lavoro stagionale con la Porto Venere Sviluppo srl, società interamente partecipata dal Comune portovenerese. Sono in particolare questi i profili per cui la società ha diramato l’avviso: due spiaggisti (full time e part time), una figura preposta alla somministrazione di alimenti e bevande full time, un barista full time, baristi e cameriere part time e full time, una figura per l’accettazione full time, bagnini full time. Domande entro le 13:00 del 24 aprile prossimo, da recapitare presso gli uffici della società Porto Venere Sviluppo Srl dalle ore 8:30 alle 12:30 oppure da inviare all’indirizzo mail info@portoveneresviluppo.it o all’indirizzo pec portoveneresviluppo@pec.it

La documentazione con tutte le informazioni è disponibile sul sito della società, nella sezione bandi e concorsi (questo il link).

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