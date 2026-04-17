Alpini a Genova, due giorni di chiusura per scuole e parchi pubblici. La scelta del Comune: “Garantire mobilità e sicurezza”

Genova. In vista della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, l’amministrazione comunale ha varato un piano di sicurezza straordinario per gestire l’eccezionale affluenza di persone prevista in città.

La Sindaca Silvia Salis ha quindi firmato l’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle aree verdi storiche durante dell’evento. Per mitigare l’impatto sul traffico urbano ed extraurbano e garantire una mobilità fluida nonostante le restrizioni alla circolazione, è stata decisa la chiusura totale di tutti i servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado, siano esse pubbliche o private. Il provvedimento estende la sospensione anche ai centri di formazione professionale e a tutte le attività didattiche dei dipartimenti universitari ricadenti nel territorio comunale. Tali chiusure interesseranno specificamente le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026.

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