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Borghetto Santo Spirito, la Croce Bianca promuove un corso di primo soccorso gratuito per la cittadinanza

Borghetto Santo Spirito, la Croce Bianca promuove un corso di primo soccorso gratuito per la cittadinanza

Croce Bianca Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. Un corso di primo soccorso aperto alla cittadinanza per imparare come affrontare le emergenze quotidiane e conoscere le corrette procedure di intervento. È l’iniziativa promossa dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito con il patrocinio del Comune.

Il percorso si articolerà in tre serate a ingresso libero e gratuito, in programma nel mese di maggio, con inizio alle 20.45 e conclusione prevista intorno alle 22.30. Durante gli incontri sarà prevista anche una piccola pausa ristoro.

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