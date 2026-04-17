Calcio/ Samp, al Ferraris troppo Monza: sconfitta per 3-0

La Sampdoria cade al Ferraris contro il Monza che si impone 3-0 al termine di una gara indirizzata già nei primi minuti. La formazione guidata da Bianco costruisce il successo con concretezza e gestione, mentre i blucerchiati provano a reagire a tratti senza però trovare precisione sotto porta.
Un cambio nell’undici iniziale scelto da Lombardo rispetto alla vittoria sul campo del Pescara. A centrocampo spazio a Henderson insieme a Conti ed Esposito. In difesa, davanti a Martinelli, linea composta da Di Pardo, Abildgaard, Viti e Giordano. Sulla trequarti, alle spalle di Brunori, agiscono Begic e Pierini.