Camogli: viale dei Cipressi protagonista in Consiglio Comunale

A Camogli Consiglio comunale con un unico punto all’ordine del giorno, sulla base della mozione presentata dai consiglieri Giuseppe Maggioni, Italo Mannucci e Marta Puppo. Tèma: “Complessiva riqualificazione del viale dei Cipressi e delle aree ad esso circostanti” in occasione dei lavori di riqualificazione dell’Hotel Cenobio dei Dogi, di proprietà della società Rocca del Castellaro, dei quali si parla da ben 13 anni.
In sintesi la minoranza chiede la riqualificazione dell’intera area e che al posto del denaro per gli oneri di urbanizzazione si domandi di realizzare le opere in viale dei Cipressi o comunque opere subito cantierabili. La maggioranza ritiene invece che si debba chiedere il denaro, da utilizzare anche per altre opere. La votazione finale è stata: 8 no; 3 sì; 1 astenuto.