Chiavari: Premio Amadeo Peter Giannini per la ricerca a Valter Longo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Giovani, sport, etica economico-finanziaria, salute e longevità sono stati i grandi temi affrontati nella terza giornata dell’Economic Forum Giannini, che ha proseguito il proprio percorso di riflessione sui principali nodi dello sviluppo economico e sociale del paese. Ad aprire i lavori, all’Antica Farmacia dei Frati, è stato il focus dedicato ai giovani, protagonisti di un confronto che ha posto al centro il loro ruolo come motore del futuro. È emersa con forza la necessità di investire in educazione, formazione e politiche capaci di accompagnare le nuove generazioni nel mondo del lavoro, rafforzando il dialogo tra istituzioni, scuola e sistema produttivo. Un approfondimento è stato, inoltre, dedicato al mondo dell’online e all’uso del telefonino in mano ai più piccoli, analizzandone pro e contro.

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