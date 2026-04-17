Discarica abusiva alle porte di Follo, i Carabinieri sorprendono un uomo a bruciare rifiuti

I Carabinieri Forestali del nucleo di Follo hanno denunciato un uomo per deposito illecito di rifiuti e smaltimento tramite combustione. Il trasgressore è stato sorpreso dall’Arma in un terreno completamente recintato in cui erano presenti autovetture fuori uso, pancali in legno, bidoni plastici, parti di mobilio, pannelli isolanti, imballaggi e altri rifiuti di diversa natura.

L’uomo, di nazionalità egiziana, ha affermato di essere l’utilizzatore del terreno, che risulta di proprietà demaniale. Nei suoi confronti è stata spiccata una sanzione che va da 1.500 euro a 18mila euro. Inoltre un cumulo di rifiuti composto da materiale plastico, legno, pannelli isolanti e imballaggi, rilevato dai Forestali in un sopralluogo precedente, risultava essere stato successivamente bruciato. Reato questo punito con la reclusione da due a 5 anni.

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