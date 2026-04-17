La Juve Stabia ha saldato le mensilità di gennaio e febbraio: “Grazie a rigorosa azione di coordinamento”

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, sono stati regolarmente perfezionati i pagamenti degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per il 16 aprile 2026”. Lo scrive in una nota il club campano dopo che nei giorni scorsi il futuro della società era stato messo in discussione proprio in relazione alle scadenze. “Tale risultato – si legge – è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara. Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l’intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione. La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l’impegno costante dell’amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907″.

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