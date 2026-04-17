Mitilicoltura, Varrella: “Il nostro lavoro è cambiato, ora la priorità è la prevenzione”

La mitilicoltura oggi rappresenta un pilastro dell’economia spezzina e i progetti non mancano, come del resto le cautele necessarie per garantire un prodotto sicuro destinato ai palati spezzini e, da qualche tempo, anche stranieri. Il mestiere del muscolaio è cambiato profondamente: non era ancora il Novecento quando è partito il settore, ma oggi il mare è diverso. Lo specchio acqueo spezzino è decisamente più frequentato e la città più vissuta; dunque, tutelare produttori e consumatori è una questione che va ben oltre la semplice credibilità commerciale.

Da anni infatti il Consorzio dei mitilicoltori spezzini, che conta 90 soci, rientra in protocolli rigidi e monitoraggi precisi per garantire una filiera che, nell’annus horribilis del 2024 a causa della forte predazione delle orate, aveva comunque registrato 12.600 quintali di prodotto annuo. I molluschi bivalvi e i tempi moderni richiedono attenzione, cura ma soprattutto prevenzione. Per i mitilicoltori queste sono qualità imprescindibili.

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