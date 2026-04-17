Preparare bene la pelle: perché toner ed essence stanno tornando protagonisti nella skincare

Per molto tempo il toner è stato considerato un prodotto marginale, spesso usato in modo automatico oppure eliminato del tutto dalle routine più essenziali. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Sempre più persone stanno riscoprendo il valore dei passaggi che preparano la pelle dopo la detersione, rivalutando il ruolo di toner ed essence all’interno della skincare quotidiana.

Questo ritorno non nasce da una moda improvvisa, ma da un cambio di prospettiva. Oggi si guarda alla routine viso come a una sequenza più armoniosa, in cui ogni passaggio ha una funzione precisa. Preparare bene la pelle significa accompagnarla verso i trattamenti successivi con un gesto leggero, piacevole e capace di dare una sensazione immediata di ordine e freschezza.

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