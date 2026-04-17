Recco: presentata la futura piscina, grande entusiasmo

Tanto entusiasmo e sala gremita. In prima fila il campionissimo Eraldo Pizzo, bandiera e orgoglio di Recco. La pallanuoto in città, nonostante il ciclone Gabriele Volpi, è sempre viva: lo dimostra l’interesse di questa sera per vedere in anteprima il progetto della futura piscina. Con il sindaco Carlo Gandolfo la vicepresidente della Regione Simona Ferro, sempre legata a Recco e vicina alle sue manifestazioni sportive. Vicina soprattutto per l’aiuto concreto offerto nell riquaqlificare l’impianto. Al tavolo della presidenza anche gli assessori Giuseppe Rotunno e Sara Rastelli; tra il pubblico il vicesindaco Edvige Fanin, l’assessore Davide Manerba, i consiglieri Giovanni Paratore, Luisa Capurro, Leonardo Baldineti, Niccolò Fumagalli e Andrea Brunelli. In prima fila anche l’ex sindaco Giovanni Rainero. E tantissimi tifosi della super blasonata Pro Recco.

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